P2’s traurige helgedagsmorgener

La meg si det med en gang: Jeg tilhører den store gruppen utskjelte og latterliggjorte P2-lyttere: litt eldre, høyt utdannede og kulturinteresserte kvinner. Jeg har levd livet stort sett alene, bortsett fra 12 års ekteskap med en mann som dessverre døde, slik at jeg igjen inntok mine frokoster på sengen alene – sammen med NRK radio P2 lørdags og søndags morgener.

Men, idag besluttet jeg å innse at ørkenvandringen i den verbale bølgedalen P2 nå har befunnet seg i ganske lenge, den vil ikke ta slutt, så nå er det bare å gå ut av sengevarmen og sette på en plate fra mitt private platearkiv – som akkompagnement til frokostkosen i sengen.

Det er søndag morgen idag, men det skulle en ikke tro, for hele timen mellom kl. 7 og 8 var tildelt synsing og jabbing om Islam på det mest traurige og uinteressante nivå. Kanskje kommer det seg av at den nye NRK-sjefen kommer fra Groruddalen? Heldigvis er vi kvitt disse forferdelige diktene som Meinik skulle presse inn i hodet på oss før vi fikk gluggene opp. NRK P2 bender hodet opp på oss og stapper inn i det - synsende jabb, jabb og atter jabb i 2-3 timer etter nyhetene kl.7. Lørdag morgener må vi alle være samer, søndag morgen må vi alle interessere oss for Islam. Det gamle kultur- og intelligensia-partiet Venstre har gitt oss en visepresident i Stortinget nr. 2 som bekjenner seg til Islam, så vi kan vel ikke vente oss noe annet heretter. Musikk, som en hvile fra alle de hjernenedslipende verbalinnslagene, er helt fraværende, bortsett fra idag: Før nyhetene kl. 8 fikk vi presset inn i hodet en elguitar med en musikk fra absolutt laveste kvalitative musikalske nivå. Hva med en runde med f.eks. guitaren til Rolf Lislevann en søndag morgen, for å reparere skadene fra NRK’s sløve verbalsag?

Vi er flere som i det siste har snakket om at vi plutselig har observert at – helt umerkelig, har kulturnivået i nasjonen falt med mange hakk. Vi har ikke lagt merke til at det skjedde, men helt plutselig har vi observert at det er skjedd. Og – det er media som fører an, med NRK i spissen. Er det en villet utvikling fra utdannede folk som har dette som mål? Eller er det middelhavsfarerne og amatørene som har sluppet til – og promenerer sin inkompetanse? Det tydeligste symptomet på dette som skjer, har jeg funnet i Adresseavisen: ingen kulturredaktør lenger, ikke noe kulturinnstikk i avisen lenger – enda Adresseavisen har et særlig ansvar, siden avisen har monopol i en landsdel hvor avisen fremdeles burde ha en bevissthet om at den forvalter en stor del av Norges kultur og ikke minst – historie.

NRK bør heretter legge bort sin verbale sag som går og går i kraniet vårt mellom kl. 7 og 8 lørdager og søndager – for å skaffe åpning så de kan presse inn sine verbalimplantater, og heller fylle denne timen med korsang. De kan dra rundt i kor-Norge og gjøre opptak med alle korene rundt omkring. Korsang høres jo ikke lenger i NRK radio – enda korsang er Norges største folkebevegelse. Så kunne vi få nyte vår frokost på sengen, høre på korsangen og tenke våre egne tanker. Tanken blir ikke fri med NRK sin malende verbalkvern. Svært ubehagelig er den.

Glærum 29.okt. – 2017

Dordi Skuggevik