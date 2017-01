Håndballgruppa i Surnadal idrettslag arrangerte lørdag 14.jan minihåndballcup i Surnadal idrettshall. Minihåndball er for barn i 1 – 3 trinn, dvs 6 – 8 år. Alle alderstrinn var god representert, og totalt kunne vi telle 118 barn fordelt på totalt 21 lag. 6 klubber var representert: Rindal IL, Sunndal IL, Meldal håndballklubb, Aure IL, Kyrksæterøra og Surnadal IL.

- Påmeldingen var meget god, og for å få gjennomført en arrangementet effektivt, og uten de store ventetider for spillerne, så valgte vi å merke opp ytterligere en bane i hallen. De 33 kampene som stod på programmet, ble derfor fordelt på tre baner. Vi rakk ikke få kjøpt flere mål, men Rindalshuset var svært imøtekommende, og lånte villig bort et par minihåndballmål for anledningen, sier Ståle Sæterbø.

Han sier alle som var til stede ble vitne til en fantastisk idrettsglede blant barna.

- Mange av dem spilte sin første håndballkamp denne dagen, og med tribunene fulle av søsken, foreldre og besteforeldre, kunne man lett se at barna var spente før de gikk på banen. Eventuelle nerver forsvant for øvrig raskt etter kampstart, og barna storkoste seg.

Alle fikk spille 3-4 kamper, og dette i tillegg til ispause midt i kampprogrammet, var premieutdelingen også en av dagens høydepunkt var for mange. Barna hadde gått å sett på statuettene hele dagen som stod utstilt i sekretæriatet, og kunne knapt vente med å få denne i hendene.

Håndballgruppa med Stian Faksnes i spissen var svært godt fornøyd med arrangementet, og med rekorddeltagelse og økende håndballinteresse, så er det mye som tyder på at tradisjonen videreføres, og at det også neste år vil bli spilt minihåndballcup i Surnadal idrettshall.