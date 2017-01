Fersk norgesmester

Kvernberg ble klokket inn som klassevinner i juniorklassen på totaltida 2.05.65 foran Mikkel Loeken fra Bækkelaget SK som tok sølvmedaljen med tida 2.06.69.

Telemark har i løpet av de seinere åra blitt en stor og populær gren i Eidsvåg Idrettslag som stilte med ni deltakere under helgens norgescuprenn og norgesmesterskap. Grunnlaget for årets sesong er lagt under treningssamlinger på Bjorli. Der har søndagens ferske norgesmester vært med.

- Vi har vært på Bjorli nesten hver helg. Det har vært fine forhold der. Der var det også under rennene i helga med sol og fine forhold i løypa. Alt klaffet søndag. Artig, sier Kvernberg.

- Hva blir den neste store oppgaven?

- Det gjenstår flere norgescuprenn, og det gjenstår også to øvelser i NM. Det skal kåres norgesmestre også i paralell og i sprint.

Kvernberg ble i fjor tatt ut til junior-VM i Frankrike. Der kjørte han inn til en 11. plass. Med søndagens norgesmestertittel holder han det ikke for umulig å bli tatt ut til årets Junior-VM som skal arrangeres på Rjukan.