- Godt fornøyd med løpet

Etter mellomdistanse og nattsprint i går, var det i dag, søndag, klart for jaktstart – basert på gårsdagens totaltid for senior- og juniorklassene under Ski-O-Treff på Skeikampen.

Og med to landslagsmenn ut samtidig i herreklassen, var det spenning i lufta før start.

- Etter en god nattsprint av Øyvind (Watterdal) i går, gikk vi i prinsippet ut sammen i dag – selv om det på startlista skilte ett sekund. Men med en såpass lang distanse i dag, var jeg på å gjøre mitt eget løp, sier Lars Moholdt om sin inngang til dagens konkurranse.

Det viste seg at de to gutta ønsket ansvar for egen orientering fra første meter.

- Jeg var litt overrasket over at vi gikk forskjellig allerede til førstepost, men vi kom sammen igjen, forteller Moholdt, som måtte vente til omtrent halvveis i løpet før avgjørelsen falt:

- Inn mot gaflingen tror jeg Øyvind (Watterdal) gjorde en feil, for der mistet jeg han av synet. Og jeg så han ikke og heller ikke seinere i løpet.

Dermed kunne Moholdt gå inn til klar seier.

- Jeg er gjorde et godt løp, med bare noen mindre tidstap.

Da ble det nesten tre minutter ned til Øyvind Watterdal på 2. plass. Bjørnar Kvåle ble nummer 3.

En god bekreftelse for Moholdt, som dermed drar til EM i Finland om to uker med «bagen» full av selvtillit.

- Jeg merker at den fysiske formen begynner å melde seg. Og teknisk har jeg nok aldri gått så mye på kart såpass tidlig i sesongen noen gang før.

Med tre EM-gull å forsvare fra i fjor, kan en da håpe på ny medaljejubel.

- Jeg har forhåpninger foran EM, selv om det skal godt gjøres å kopiere fjoråret. Men hver gang jeg stiller til start sikter jeg på medalje.

- Det viker også som Øyvind (Watterdal) bør ha kapasitet til medalje. Men denne sesongen er likevel VM det viktigste.

Det gjelder også for Evine Westli Andersen – som denne helga har fått mange gode svar. I dag gikk hun ut først på jaktstarten, og var i realiteten aldri truet i kampen om seieren.

- Jeg tok det ganske rolig i starten, og fikk førstepost greit. Til andrepost gjorde jeg et dårlig veivalg, men jeg så Stine (Olsen Kirkevik) underveis på strekket, og var trygg på at avstanden bakover var ganske stor, forteller hun om veien til seier.

- Resten av løpet gikk jeg med litt sikkerhet i de vanskeligste områdene, og økte farten der det var enklere teknisk.

Det holdt til seier – med nesten tre minutter – foran Stine Olsen Kirkevik. Audhild Bakken Rognstad kompletterte pallen.

Men i dameklassen har det denne helga handlet om Westli Andersen, som har vunnet tre seire av tre mulige.

- Det er godt å kjenne at det fungerer teknisk. Jeg har bare noe småtteri å snakke om av tidstap i dag.

Likevel ønsker hun ikke å ta munnen for full før EM.

- Jeg har ikke gått så mange internasjonale mesterskap som senior, derfor handler det for min del om å gå gode løp.

- Men det er veldig godt å ta med seg helgas gode gjennomføringer.

Etter to uker hvor hun kan «slipe på» den fysiske formen, skal hun være klar for å bite fra seg også internasjonalt.

Det kan juniorene Jørgen Baklid og Tilla Farnes Hennum også få mulighet til, men for dem handler det om junior-VM som går parallelt med det nevnte EM.

Uttaket er ennå ikke klart, men den nevnte duoen sørget i hvert fall for hver sin tredje seier av tre mulige denne helga da de begge gikk til topps under dagens jaktstart.

Synne Strand og Jenny Baklid – på henholdsvis 2.- og 3. plass – var nærmest Hennum.

Bak Jørgen Baklid plasserte Gjermund Tørnqvist Halden og Ulrik Astrup Arnesen seg på 2.- og 3. plass.