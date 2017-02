Ronja vil bli prinsesse

Om noen år tror Ronja Hammervold at hun kan ende opp som skytterprinsesse.

Det var under helgens innendørs samlagsmesterskap for Romsdal i Isfjorden at 14 år unge Ronja Hammervold i Eidsvåg og Eidsøra skytterlag nok en gang fikk anvist 350 poeng. En prestasjon som hun har klart tildligere både innendørs og på banestevner.

Ronja er datter til feltmester Egil Magne Hammervold. Hun forteller at hun har vært med faren på stevner fra hun var liten. Det er først de to siste årene hun har begynt å konkurrere for alvor.

– Jeg trener sammen med pappa, søstra mi Silje og Adele Leirstad. Jeg har tro på at jeg kan ende opp som skytterprinsesse om noen år, sier Ronja.

Under hovedskytinga gikk Jørn Ole Skiri fra Rauma skytterlag til topps og ble samlagsmester med 344 poeng.

Lars Myrset fra Eidsvåg og Eidsøra kom på 12.plass med 334 poeng. Line Myrset fra samme skytterlag kom på 21.plass med 307 poeng.