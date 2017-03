VM spolert for Alme

– Forferdelig leit. Jeg har trent med tanke på å ta medaljer i VM. Nå er sesongen over for min del, sier en skuffet telemarkkjører på telefon fra Rjukan.

Det var representanter fra Olympiatroppen og skiforbundet som satte ned foten for VM-start under torsdagens sprintøvelse. Det har blant annet med forsikringen til utøveren å gjøre.

Solstad Alme var blant favorittene til å stå på seierspallen i flere øvelser under junior-VM som har foregått på Rjukan denne uka. I forrige uke skadde han leddbandet i et verdenscuprenn i Hurdal. Alme hadde tro på at VM likevel ville gå bra med plastret fot og ved hjelp av tabletter for å døyve smertene. Det gjorde det ikke. Torsdag var det klart av VM var over.

– På grunn av jobbsituasjonen har jeg vært i tenkeboksen på om jeg skulle trappe ned litt til neste år. Det har jeg bestemt meg for ikke å gjøre. Slik det nå blir satser jeg for fullt som førsteårssenior.

Alme er imponert over de øvrige VM-løperne fra Eidsvåg.

– Torsdag kjørte Erik Kvernberg inn til 11. plass. Tor Kjetil Alstad har vist gode takter og kjørte inn til 12. plass. Jon Steinar Alme ble nr. 27. I dameklassen ble Lene Marie Husvik nummer 16.

Sigmund Tjelle