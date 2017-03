Bra VM-innsats

Det har vært hektiske dager for telemarkkjørerne fra Eidsvåg som har deltatt i verdenscupen og i junior-VM de siste dagene. Det var en skikkelig nedtur både for Andreas Solstad Alme sjøl og resten av laget da det torsdag ble klart at han måtte kaste inn håndkleet som en følge av skaden i leggbandet. Sisteårsjunioren Alme var medaljefavoritt til flere distanser i VM.

Lørdag er VM over. Lars Kristian Kvernberg har vært en del av støtteapparatet rundt laget fra Eidsvåg. Han mener løperne stort sett har grunn til å være fornøyde med innsatsen med flere gode plasseringer både på Tor Kjetil Alstad, Jon Steinar Alme, Erik Kvernberg og Lene Marie Husvik.

– Fredag var en god dag for de lokale løperne som deltok i verdenscupen. Erik Kvernberg kjørte inn på delt 9. plass i åttendedelsfinalen. Jon Steinar Alme kjørte inn til 17. plass mens Tor Kjetil Alstad falt i prologen og kvalifiserte seg ikke. Heller ikke Lene Marie Husvik kvalifiserte seg til finalene.

– Eidsvågløperne lyktes heller ikke under lørdagens parallell i VM. Alle fra Eidsvåg røk ut i 32.-delsfinalen.

– Hvordan vil du oppsummere den siste uka med kjøring både i verdenscupen og i VM?

– Alle har grunn til å være fornøyde med innsatsen. De har gjort det bra. Dette lover bra for framtida, sier Kvernberg.

Sesongen er ikke over for telemarkkjørerne. Både Galdhøpiggen, Silsetrenna og Filefjell gjenstår.