God debut i senior-VM

Årets verdensmesterskap gikk av stabelen i La Plagne i Frankrike 15.–18. mars. Mesterskapet skulle egentlig avsluttes søndag, men avslutningskonkurransen ble flyttet fram til lørdag på grunn av mildvær.

Erik Kvernberg fra Eidsvåg IL var blant de uttatte til mesterskapet der de norske utøverne sikret to sølv og to bronse. Onsdag tok Norge sølvmedalje i team parallell. Kvernberg gikk ikke videre under torsdagens parallelløvelse. da han røk ut i prologen. Trym Nygaard Løken ble beste norske utøver med tredjeplass.

Under fredagens klassiske øvelse ble Kvernberg nr. 15 og Norges fjerde beste utøver. Under lørdagens avslutningsrenn i sprint tok Trym Nygaard Løken sølv, mens Mathilde Ilebrekke sikret bronsemedaljen i dameklassen etter å ha ligget på 5. plass etter første omgang. Kvernberg kjørte inn til 17. plass og ble med den den tredje beste norske utøveren. Kvernberg kjørte godt i begge omgangene. 43 løpere stilte til start.