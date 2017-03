Satser på juniorlaget

Sunndalsfirmaet Bratseth AS har hatt svært god utvikling de siste årene, og femdoblet omsetningen på tre år fra 2012 til 2015. Veksten fortsetter, blant annet etter at selskapet sikret seg kontrakten som installasjonsleverandør for cirka 150.000 nye AMS-målere i Møre og Romsdal.

– Vi har et ønske om å gi tilbake til lokalsamfunnet, sier Dag Isaksen, produksjonsansvarlig i Bratseth AS. Nå har selskapet inngått en treårig sponsoravtale med Sunndal IL Fotball.

Sunndal IL Fotball har gitt klart uttrykk for å jobbe mot å bli den tredje største klubben i regionen, bak Molde FK og Kristiansund BK, og i takt med dette går Bratseth AS inn som hovedsponsor for juniorlaget.

– Vi har stor tro på Sunndal ILs planer, sier Isaksen.

– For oss som er en lokal bedrift var det viktig å få en avtale med juniorlaget slik at forutsetningene for å utvikle lokale talenter blir best mulig.

Avtalen er treårig og sikrer forutsigbarhet for juniorlaget og Sunndal IL Fotball.

– Vi er veldig fornøyd med å få Bratseth ombord som hovedsponsor for juniorlaget, sier daglig leder i Sunndal IL Fotball, Einar Samuelsen.

– Vi ønsker å ha et slagkraftig juniorlag også i fremtiden, og til dette trengs det ressurser både i form av spillere, støtteapparat og midler for drift av laget. Dette er fremtidige A-lagsspillere, og vi ønsker å legge forholdene best til rette for å få en positiv utvikling. Med denne avtalen i bunn får vi muligheten til å satse slik vi ønsker de neste tre årene.