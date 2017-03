Surnadal og Sunndal er ute av cupen

Surnadal møtte Averøykameratene i første kvalifiseringsrunde til NM på Bruhagen stadion. Det sto 0-0 til pause etter en omgang der lagene var jevnspilte den første halvdelen av omgangen. Et stolpeskudd fra Hallvard Ness var Surnadals største mulighet, skriver Surnadal Fotball på sin Facebookside.

En god redning fra SIL-keeper Olav With Aasgård stoppet AK si største mulighet før pause. Christoffer Folland ble matcvinner for AK etter en scoring i det 75.minutt.

Sunndal ble et par nummer for små i sin kvalifiseringskamp mot Træff. Sunndal tok ledelsen etter 22 minutter, men Træff utliknet allerede minuttet etterpå. Træff puttet på nok et mål før lagene gikk til pause. I andre omgang fikk moldenserne ytterligere tre scoringer. Sluttresultatet ble 1-5 til bortelaget.