Eidsvåg kjempet som løver i på eget kunstgras i 4.divisjonskampen mot KBK2 tirsdag kveld. Gjestene fra Kristiansund dominerte førsteomgangen spillemessig, og det var ikke ufortjent da Tobias Larsen Lysø fikk ballen i mål på tampen av førsteomgangen. Sekunder før dommer Per Ivar Skrøvset fra Bøfjord IL blåste av for pause utliknet spillende trener Arnt Erik Brakstad for heimelaget.

Det ga det unge eidsvåglaget skikkelig inspirasjon. KBK2 fortsatte å dominere i andre omgang, men målene utble til tross for flere store sjanser. Det kan heimelaget takke en kjempegod keeper Henrik Hjemli Hol for. Keeperen, som for tiden er utlånt fra Træff, var høgt og lavt og bidro sterkt til at KBK2 var i ferd med å gå lei et stykke ut i andre omgang. Hjemli Hol holdt buret reint helt til det gjensto knappe ti minutter av kampen. Det var Ådne Gikling Bruseth som sørget for ledelse 2-1 til KBK2. Det ble også sluttresultatet.

Målscorer og eidsvågtrener Arnt Erik Brakstad roser de unge spillerne sine.

Seks av spillerne våre er under 19 år. Tre av dem er bare 16 år. Det er all grunn til å rose spillerne for innsatsen. Det var nok mange som fryktet at dette skulle bli en kamp der vi fikk mange mål mot oss. KBK2 er tippet som kanskje det beste laget i divisjonen. Vi møtte flere av de beste juniorene til eliteserielaget i dag. Når vi er så nære å ta poeng mot kanskje det beste laget i divisjonen, kan vi helt sikkert plukke poeng også fra flere andre lag, sier Brakstad.

