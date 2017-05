– Over all forventning

Den årlige Nordmørsstafetten i Kristiansund gikk bedre enn forventet for den store troppen fra Sunndal og trener Svein Roger Lie. Både jente- og guttelaget sikret seg seier i den prestisjefylte stafetten og løperne kunne alle reise heim med gull i hendene, i tillegg til to store pokaler.

– Når begge lag vinner og alle gjør det så bra, da er det bare jubel og glede, det blir en spesiell stemning, sier en fornøyd trener Svein Roger Lie.

Det er første gang i hans tid som trener i Sunndal friidrett at klubben stiller med både jente- og guttelag. I fjor deltok et guttelag og de ble da nummer to, bak Aure. I år tok Sunndal revansje.

Satte ny rekord

Guttestafetten gikk først tirsdags kveld.

– På første etappe løp Isak en kjempegod 400 meter og tok ledelsen. Harald tok over på andre etappe og sprang 900 meter, da kom en fra Tingvoll innpå, og de vekslet likt. På tredjeetappe hadde vi en ung gutt født 2006: Ask, og han løp 300 meter på kanonbra tid og tok med det ledelsen. Erling løp så fjerdeetappen og holdt ledelsen. Torbjørn løp sisteetappen og vi slo Aure med fem sekund. Nummer tre ble Tingvoll, forteller Lie til Driva. Ikke nok med at guttelaget fra Sunndal vant: de satte også ny rekord.

– Dette var imponerende. At de setter rekord er sterkt. Det sier blant annet noe om hvor bra 2006-modellen Ask løp -han som egentlig er håndballspiller. De slo rekorden fra i fjor, og det er en rekord som blir stående for evig, siden løypa blir lagt om. Det er dårlig bane på Atlanten stadion og det skal nå bygges ny stadion.

Stor framgang

Jentene kjente på presset da de sto på startstreken. Fem jentelag stilte: foruten Sunndal var det to lag fra Tingvoll og to fra Norodd, pluss lag for både senior og veteran.

– Dordi løp førsteetappen og la av gårde helt i tet, hun løp mot større jenter, og en eller to løp forbi henne på slutten. Kari tok over stafettpinnen og løp en kanonbra andreetappe på 900 meter. Vi ledet da etter to etapper. Thea sprang 300 meter på tredjeetappen og det var en del større jenter her, to-tre løp forbi henne, men hun sprang bra og var på cirka tredjeplass. Vilde tok så over og løp en kjempebra 500 meter, og vi ledet litt etter fjerdeetappe. Sarah løp så en kjempebra sisteetappe og kom først i mål. Vi slo alle lagene vi sprang mot. En helt fantastisk opplevelse, sier Lie.

– Alle presterte maks og vel så det. Det var 10 deltakere fra Sunndal friidrett som gjorde en kjempejobb.

Lie fikk spørsmål fra andre på stevnet om hva som skjer i Sunndal. Målrettet og jevn trening har gitt resultat.

– I tillegg til bra trening er det viktig å bygge en kultur og en arena der alle trives og har det artig. Det må være artig skal man prestere. Man må også trene på de rette tingene, sier han.