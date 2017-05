Gull til Oldervik

Stig Oldervik konkurrerte i helga i IGSF EM i Pecs i Ungarn. Han sikret seg gull i amatørklassen, og sier seg naturlig nok godt fornøyd med resultatet. Imidlertid møtte han noen utfordringer undervegs. Kulene som ble brukt under konkurransen var av en annen standard enn de han pleier å bruke – med tjukkere håndtak og mindre plass til å få håndleddet inn. Det kostet mye krefter, forteller han.

– Jeg endte opp med å løfte 2 x 24 kg 65 ganger på ti minutter, noe som er åtte bak pers og ti bak målet jeg hadde satt meg. Men alt i alt er jeg happy med resultatet – og vet jeg hadde klart mer med mine egne kuler.

Oldervik forklarer også at det var krevende å holde seg oppdatert gjennom konkurransen. All informasjon var på ukjente språk, og i tillegg var det ingen timere som hjalp utøverne til å følge med på tida mens de løftet.

– Det var veldig forstyrrende, sier Oldervik, men legger til at han fikk hjelp både av makker Carina og andre deltakere.

Oldervik takker sine sponsorer varmt for at de gjør det mulig for ham å reise og konkurrere på denne måten. Ettersom kettlebellsporten ikke er så stor i Norge ennå, og ikke er medlem i NIF, må deltakerne sjøl dekke utgifter til reise og deltakelse i konkurranser.

– Jeg er utrolig takknemlig for at sponsorene mine gjør dette eventyret mulig for meg.

Nå ser Oldervik fram mot Kettlebell World Grand Prix, som arrangeres i august i Stavanger. Tre deltakere fra Sunndal stiller i konkurransen.