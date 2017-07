Vil satse mer

(Vestnes Varfjell – Sunndal 1-6) Sunndal-trener Torgeir Ruud Ramsli erkjenner at det blir for langt opp til KFK og KBK 2 i årets 4. divisjon. Med under et halvt år igjen av kontrakten med Sunndal vil han høre klubbens ambisjoner før han velger å fortsette som hovedtrener.

– Det spørs litt på satsingen. Jeg har lyst til å satse litt, og mener det skal veldig lite til for å vinne denne divisjonen og rykke opp. Det er ikke så mye som skal til. Det er mulig, men den må ville det hele klubben, sier Ruud Ramsli.

Tredjeplass

Det siste steget, 6-1-seieren borte mot Vestnes Varfjell, gjør at laget tar sommerpause på tredjeplass med sine 27 poeng, to poeng mer enn på samme tidspunkt forrige sesong. Allikevel er Sunndal i nærmest ingenmannsland. Opp til ledende KFK er det seks poeng. Det samme kan det bli til KBK 2 om de vinner sin hengekamp.

Sunndal-treneren mener laget må ta det siste steget for å konkurrere mot de beste lagene i divisjonen.

– Det er litt sånn med oss de siste årene at vi blir nummer to eller tre. Skal vi forbedre oss så må vi ta det siste steget opp, slik at vi kan slå de beste lagene i divisjonen. For det er de innbyrdes kampene der som gjør at vi ikke vinner serien. De andre lagene slår vi som regel, sier han. – Hva må til, mener du?

Må bryte barriere

– Jeg tror det er en mental greie. At når vi først gjør det én gang, slik at vi bryter en barriere. Hvis vi slår KFK eller AK borte, de lagene der, slik at guttene ser at det er mulig. Vi er veldig trygge hjemme, der matcher vi de, og der vinner vi av og til mot de lagene der, men på bortebane er vi litt sårbare.

- Det er veldig mange unggutter, da, så det kommer med erfaring. Får håpe at vi klarer å ha det samme laget over tid. Det er en utfordring, svarer han.

Fem mål i andre omgang

Men mot de antatt dårligere lagene i 4. divisjon denne sesongen har Sunndal gjort kort prosess. Mot Vestnes Varfjell var det heller ingen tvil om hvor poengene skulle ende. Sunndal tok ledelsen etter 30 minutter ved toppscorer Chrisander Nyland. Men hjemmelaget utlignet like før pause på et hjørnespark. – Litt klassisk at de scorer på et hjørnespark rett før pause, da. Utrolig ufortjent i forhold til kampbildet. Men vi må lære oss å score litt tidligere, slik at vi dreper kampen, oppsummerer Ruud Ramsli.

Erling Farstad Fredriksen satte inn 2-1 tidlig i andre omgang, før Vegard Ledal økte til 3-1. Nyland noterte seg for ytterligere to scoringer. Nå er 17-åringen oppe i elleve nettkjenninger i 4. divisjon. Kveldens siste scoring sto Farstad Fredriksen for, etter forarbeid av Tobias Kirkevåg.

Veldig bra

– Jeg synes det var, totalt sett, veldig bra. Vi skulle ha punktert kampen mye tidligere. Skulle ledet 3-0 eller 4-0 til pause, hvert fall, fortsetter han. – Vi hadde veldig mange fine angrep i første omgang og utover i andre. Så, totalt sett, så var det veldig bra. Vi får en liten opptur inn mot høstsesongen. Veldig godt å avslutte med en seier.