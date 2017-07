Ingvars ønske ble til nye trøyer

May Johansen er Ingvars svigerinne, og var med på å bestemme hva som skulle gjøres med pengegaven. Johansen er også en aktiv støttespiller for Surnadal IL.

– Jeg ville det skulle være noe de kunne ha med seg videre, og derfor falt valget på nye trøyer, sier hun.

Dermed ble det bestilt splitter nye SIL-skjorter til alle spillerne på G13 og J14, med etternavn på baksiden. Det ble godt mottatt av ungdommene.

Engasjert

Ingvar døde av kreft 4. mai, 74 år gammel.

Surnadalingen var glad i sport hele livet, med en brennende interesse for fotball. Ingvar spilte selv på IL Fremtid og IL Bjørn, og var med i overgangen da lagene ble slått sammen til Surnadal IL.

Da han selv sluttet å spille, beholdt han interessen for fotball, og var støtt og stadig på Syltøran. Litt ekstra viktig å følge med ble det nok da onkelbarna hans, Hanne og Vegard Dønnem begynte å interessere seg for fotball.

Hanne og Vegard spiller på G13 og J14, og valget til Ingvar om at pengene skulle gå til disse lagene var selvsagt.

Klar i sin sak

May beskriver Ingvar som omsorgsfull og alltid i godt humør. På sine siste dager gjorde kreften ham veldig syk, men det holdt ham ikke fra i å ta turen ned til Syltøran for å overvære kamper og treninger.

– Da han ble for syk til å gå, satt han i bilen og fulgte med, sier hun.

Tre dager før han døde tok han nok en tur ned til banen.

– «Dette er siste gangen jeg ser Syltøran», sa han til meg. Det var da han fortale hva han ville at pengene som kom inn under begravelsen hans skulle gå til. Han var klar i sin sak, smiler May.

Sosial markering

May forteller at det var ekstra fint at lagene kunne samles for å gjøre noe sosialt sammen da draktene skulle utdeles.

Søndag kveld samlet de seg på Syltøran for grilling og en vennlig fotballkamp mellom lagene.

– Det var fint at vi kunne markere det på en måte. Det er viktig at ungdommene vet hvorfor de fikk denne trøya, sier hun.

Neste uke reiser lagene ned til Ekebergsletta i Oslo for å delta på Norway-Cup. Da skal trøyene selvsagt være med.