Åtte forskjellige målscorere da Sunndal inntok andreplassen i 4. divisjon

SUNNDAL – ELNESVÅGEN 8-1 (4-0) - Av Martin Sørvik

Mens AK, KFK og KBK 2 har målgarantister i Christoffer Folland, Jan Roger Angvik og Ådne Gikling Bruseth, så har Sunndal målscorere i samtlige lagdeler.

Det skulle vise seg også i kampen mot Elnesvågen: Åtte forskjellige målscorere sørget for en knusende Sunndal-seier hjemme på Sande. Og med KFKs poengdeling i Eide, er det nå Sunndal som innehar andreplassen i 4. divisjon.

– Det er artig, det. Artig for guttene. Det setter en ekstra spiss på det, sier Sunndal-trener Torgeir Ruud Ramsli.

Målfarlig duo

Den første av kveldens totalt åtte Sunndal-scoringer kom imidlertid fra en Elnesvågen-spiller.

Så stanget Petter Blekken Melkild inn sin fjerde scoring for sesongen ikke mange minuttene etter. Da var det bare et spørsmål om hvor stor seieren skulle bli, for det var stor dominans fra hjemmelaget omtrent fra start til slutt, sier Sunndal-treneren.

– Det var spill mot ett mål i begge omgangene. Vi scoret egentlig jevnt og trutt i begge omgangene. Det blir mye sjanser og innlegg. Kampbildet er likt hele kampen, sier han.

Toppscorer Chrisander Nyland økte på til 3-0, før Erling Farstad Fredriksen sørget for 4-0 inn til pause. Duoen Nyland-Farstad Fredriksen har stått for 21 av Sunndals 57 scoringer i 4. divisjon denne sesongen.

– Ikke noen fotballkamp

15 minutter ut i andre omgang satte venstreback Kristoffer Ansnes et vakkert frispark i mål fra like utenfor sekstenmeteren. Vakkert var også Tore Sveen sitt 6-0-mål like etter, da han bøyde ballen i krysset.

– Det var mange fine mål. Det var noen fine prestasjoner i tillegg. Så det var mye positivt, sier Ruud Ramsli.

Sunndal scoret ytterligere to mål: Først ved Vebjørn Bergem Sørheim. Så løp Erik Ruud Ramsli seg forbi alt og alle og banket ballen i mål.

Elnesvågen, som kun hadde skapt noen små-farligheter på kontringer underveis i kampen, reduserte til 8-1 i sluttminuttene.

Det er for stor forskjell på topp og bunn i 4. divisjon, mener trener Ruud Ramsli. – Det er noe ujevnt nivå i divisjonen. Det er jevnt mellom seks-sju lag, og så er det et for stort sprang. Det blir for mange store seire. Så det blir ikke noe utvikling av spill i sånne kamper som i dag. Vi får øvd litt på angrepspill og sånn da, men det blir ikke noe tempo, ikke noe duellspill. Det blir ikke noen fotballkamp, avslutter han.