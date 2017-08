Fysisk batalje i Tomrefjord

TOMREFJORD – SURNADAL 4-0 Av Martin Sørvik

Surnadals seiersrekke på sju kamper fikk en brå stopp i bortemøtet med hjemmesterke Tomrefjord. Hjemmelaget åpnet best på Tomrefjord stadion, og presset Surnadal godt tilbake i åpningsminuttene.

Kampens store spiller, Erlend Søberg, satte inn 1-0 i det 38. minutt, før Daniel Holm Sundet doblet kun fire minutter senere. Begge scoringene kom på dødballsituasjoner.

Surnadal kom mer inn i kampen etter de to baklengsmålene, men skapte svært lite mot et gjerrig og fysisk Tomrefjord-forsvar.

Ti minutter etter sidebytte satte Erlend Søberg inn sitt andre for dagen.

– I andre omgang skaper vi et par sjanser, men det er lite presist og lite trykk på den siste tredelen. De er farlige på dødballer og innlegg ut kampen. Jeg tror de har langt over 20 hjørnespark og dødballsituasjoner og da blir det vanskelig mot et så fysisk lag, sier Surnadal-trener Knut Ola Høvik.

Fem minutter før slutt fastsatte Yngve Eik Frostad sluttresultatet til 4-0 fra straffemerket. Det ble en tung dag på «jobben» for et Surnadal som ikke hadde et eneste skudd på mål i løpet av kampen.

– Vi hadde ett hodestøt, så det stemmer godt, bekrefter Høvik.

– Hvilke svar fikk du ut ifra dagens kamp?

– Vi må opp i presisjonen fremover på banen og opp med tempoet i pasningsspillet, når vi møter lag som ligger lavt og tett bakover. Vi møter et lag med fysiske seniorspillere og de slår oss rett og slett på fysikk inne i boksene, så der må vi bli bedre, sier Høvik.

Neste helg venter Sunndal på Syltøran.