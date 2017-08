INEFFEKTIVE SUNNDAL TAPTE MOT BYÅSEN 2:

BYÅSEN KF 2 – SUNNDAL 3-1 Av Martin Sørvik

Sunndals damelag har ikke fått den starten på høstsesongen som de hadde håpet på. 1-3-tapet borte for Byåsen 2 var den fjerde kampen på rad uten tre poeng etter sommerpausen. Riktignok har de møtt tøff motstand i topplagene Trondheims-Ørn 2 og Fortuna samt hjemmesterke Orkanger. Men sjansemessig er Sunndal, ifølge trener Bjarne Volden, fullt på høyde med de beste i divisjonen.

Men så var det det å sette sjansene. For - som mot Trondheims-Ørn 2, Fortuna og Orkanger, var det den manglende effektiviteten foran mål som ble skjebnesvanger for Sunndal i møtet med Byåsen 2 - selv om Ida Sæter åpnet med en tidlig scoring etter fem minutter på Byåsen Arena – Sunndals niende scoring i løpet av det første kvarteret denne sesongen, ifølge statistikk fra fotball.no. Det er best av samtlige lag i 2. divisjon.

Det er i hodet det sitter, mener Volden.

– Man gjentar og gjentar og gjentar og kommer til muligheter. Men ikke f*en. Du mislykkes og til slutt så spiller du ballen fra deg, og så blir det en dårlig pasning. Så snur det, og så blir det brudd igjen.

Det er oppi hodet det skjer en del ting. Så det er slik at jentene må bli dyktigere mentalt, altså. De må forberede seg litt der òg, sier han. Men han vil ikke grave seg ned av den grunn. – Jeg kan ikke være bekymret. Jeg kan ikke begynne å grave meg ned i det negative. Jeg må ta tak i det positive.

– Plutselig så snur det? – Ja, det gjør det. Det har det gjort før også, svarer han.

Nydelig mål

For niende gang denne sesongen kom det et Sunndal-mål i løpet av kampens første kvarter. 1-0-scoringen til Ida Sæter skulle komme allerede etter fem minutter. Mari Berset Lien kom seg fri på kanten og slo ballen 45 grader ut igjen i feltet. Der banket Sæter til. Keeperen fikk hanskene på det harde skuddet, men på returen gjorde Sæter ingen feil. 1-0.

– Det var nydelig, sier Volden. Senere i omgangen svarte Byåsen med tre kjappe scoringer. Bortespøkelset så dermed ut til å fortsette for Sunndal, som sto med én seier og fem tap på seks forsøk på bortebane før kampen.

– Så, nei, vi sliter på bortebane. Vi sliter med å være kompakt og sette ballen inn på de sjansene vi har, sier han.

Upresist og misbrukte sjanser

Hjemmelaget hadde overtaket i første omgang. Men i andre omgang var det Sunndal som skapte de fleste sjansene. Men det ville seg ikke. – Vi dominerte akkurat den biten der, men vi var veldig upresise i siste fase, forteller Volden.

Byåsen kunne innkassere sin tredje hjemmeseier for sesongen. Sunndal, derimot, tapte sin sjette bortekamp. Det er på Sande laget virkelig har sparket godt ifra seg. Neste helg venter Herd på Sunndalsøra.