Tok bronse i NM

Etter tre kjørte NM-runder kunne Råg Rindal klatre opp på pallen som tredje mann sammenlagt. Han lå som nummer fire før helgas finalerunder med to poeng opp til pallplass. Med en sjuende og en femteplass i helgas to heat sanket Rindal nok poeng til å ta tredjeplassen sammenlagt. Han er strålende fornøyd med bronsemedaljen. Målet for sesongen var å bli topp fem.

– Å stå på pallen når nasjonalsangen spilles må bare oppleves, sier Råg Rindal på sin facebookside.

Men det er ikke tid til å kvile på laurbærene for Råg. Han kjører mange viktige stevner utover høsten. Til helga er det Midtnorskrunde i Mosjøen. I midtnorsk ligger Råg på en andre plass. Han tar sikte på å sikre den plasseringa helt inn. Helga etter er det lag-NM. Der stiller Råg Rindal, Mathias Rognskog og Håkon Kvammen Sæter for Surnadal Motocrossklubb. Trioen stiller til start i seniorklassen på sine 125 kubikkere. De er spent å se på hvordan de vil hevde seg blant 250 og 450 firetaktere.

Skal til EM

Etter lag-NM får team Rindal en frihelg før det bærer til Molde og sesongavslutning i Midtnorsk Mesterskap påfølgende helg. Men heller ikke da er sesongen slutt for Råg. Da drar han til England for å kjøre fabrikk-EM for Yamaha. I fjor var Råg i Tyskland på det samme, og det var en stor opplevelse. Opplevelsen blir nok ikke mindre i år.

Ligger i teten

Trønderen Cornelius Tøndel som har vært suveren i 125-klassen i år vant NM. Han leder også Midtnorsk. Råg og Cornelius har trent en del sammen og kjempet mot hverandre i toppen siden de begynte å kjøre motocross som seksåringer, både i Midtnorsk, Norgescup og NM, og de har vekslet på å være best. De er begge i sin andre sesong i 125-klassen og kommer nok til å ligge i teten i klassen så lenge de kjører den. Det kan de gjøre til de blir 18 år.