Lina Roindt på søndag

Gode alternativer for trimmerne samt en skolecup med høy deltakelse er medvirkende årsak til at Lina Roindt har blitt så populær. De siste åra har deltakerantallet ligget på rundt 250. Dermed er Lina Roindt et av de største mosjonsløpene i distriktet.

Men høyt totalantall bidrar også til at det blir attraktivt for konkurranseløpere å stille.

Full løype Lina Roindt er på 10,8 kilometer, mens trimmerne kan velge mellom å løpe hele runden eller et av to andre alternativer.

Løypa om Rinnvollen er på 3 kilometer og løypa som tar av på sentrum og over gangbrua ved Sunna er på 6,7.

At du kan velge den flotte elvepromenaden mellom gangbrua og Torshall gjør også dette alternativet ekstra attraktivt.

Skolecupen trakk i fjor 30 prosent av alle elevene fra 5.–10. klasse. I fjor ble det hårfin seier til 8. trinn med pizzakveld som premie.

Konkurranseløperne konkurrerer både om totalseier, Bjergpris (spurtpris på toppen av Bjergin) og løyperekord.

Dag Øxnevads 33,41 fra 1989 står fortsatt. Det var det året at elva Gryta gikk over sine bredder og tok med seg brua. Dette gjorde at innkomst for Lina Roindt måtte flyttes, og løpet ble dermed litt kortere.

Den som skal sette løyperekord nå må altså holde høyere fart enn sterke Øxnevad gjennom løpet.

Strindheims Ebrahim Abdulaziz var nære på i 2013 da han kom inn bare åtte sekunder bak rekorden.