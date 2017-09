– Fantastisk stevnehelg

Det var et yrende liv på rideklubbens område i helga. Teltstall fra Danmark måtte hentes inn for å huse alle tilreisende hester, som kom fra Nordmøre, Romsdal, Sunnmøre og Sør-Trøndelag.

– Fantastisk stemning, dette ble et kjempearrangement, oppsummerer Solrun Aarflot i rideklubben til Driva.

– Jeg tror både tilreisende og tilhørende stortrivdes på Elverhøy.

Som under dressurstevnet forrige helg var værgudene i godlune og sørget for en knakende flott ramme rundt arrangementet. Hele 66 ekvipasjer stilte til start i mesterskapet, og det ble konkurrert i hele 48 klasser over tre dager – fra kategorien Lett C ponni med 60 centimeter høye hinder, til Middels B hest med 1,30 meter høye hinder å forsere.

Lokal innsats

Det var fire lokale ryttere som stilte til start i helgas KM. Paul Magne Leangen på Irl Horses Menlough Star vant sin klasse Lett B for ponni på stevnets første dag, fredag. Denne dagen var det kun innledende klasser. I KM, første avdeling lørdag pådro Paul Magne seg fire feilpoeng etter riv. Det holdt til en femteplass. Men søndag hentet han seg flott inn igjen, og sikret seg en god sølvmedalje i klassen ponni kategori 1, Lett A.

Hedda Hollen og Demet Gazini startet i Lett C alle de tre dagene.

– Det gjorde hun strålende, sier Aarflot. Null feil alle tre dager holdt til 2. plasser både lørdag og søndag.

Fredag vant Ingunn Løset og Queen Candia Lett B for hest. Lørdag og søndag startet hun i Lett A, det endte med åtte feilpoeng begge dager.

Trude Torsmyr startet med sin unge hest Floris, som er tilbake etter skade.

– De gjorde flotte runder alle tre dager, men fikk ikke premieplassering denne helga. Likevel fin stevneerfaring.

Stort arrangement

Aarflot sier at kretsmesterskapet er et stort arrangement å lande for en liten klubb. Takket være kjempeinnsats fra mange, gikk alt som smurt. Publikum besøkte også området, og mange ble sittende lenge og kose seg med flotte prestasjoner på banen og velsmakende hjemmebakst fra kiosken.