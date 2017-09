Håndballpris til ildsjel

NHF Region Nord arrangerer i løpet av sesongen Håndballforum på tre møteplasser. I Molde, Tromsø og Hell (Stjørdal).

HåndballFORUM er en årlig sonetilpasset begeistringssamling med god balanse mellom faglig innhold, lokalt engasjement, sosialt samvær og en mulighet til å skryte av klubber og enkeltpersoner som fortjener det!

På Håndballforum Møre (09.-10. september) ble det delt ut begeistringspriser til klubber og personer som fortjener ekstra oppmerksomhet for sin innsats i håndballsesongen 2016/17. Hilde Nilsen fra Sunndal Håndball fikk prisen for Årets begeistrer.

Vinneren har bidratt bl.a. med følgende:

- har tatt initiativ til at alle i klubben kan drive egentrening på lørdager

- har tatt initiativ til å få gjennomført spesielle håndballdager for alle spillere i klubben der ekstern trener er innleid

- har tatt initiativ til å få i gang seniorhåndball i klubben

- har tatt initiativ til å arrangere tur til eliteseriekamp i Trondheim

- stiller opp og trener lag som mangler trener

- stiller opp på kort varsel som kioskvakt, dommerkontakt og arrangementsansvarlig når

behovet plutselig dukker opp ved forfall

- stiller opp som oppmann på bortekamper ved forfall

- stiller opp på sonemøter på vegne av klubben

- er alltid å se på alle hjemmearrangement og sørger for at alt er i orden for bortelagene

- sørger for at alle lag i klubben har nok av salgsvarer når klubben har årlige dugnader høst

og vår.

Og ikke nok med det; vedkommende har lånt ut sin egen bil over tid, slik at en trener kommer seg til og fra trening.

Vår klubb har blitt kåret til tredje beste hjemmekamparrangør på Fylkestinget i høst, og

forannevnte sin innsats har blitt lagt merke til ut over kommunegrensene.