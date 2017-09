Sikret sitt første trofé

Den første helga i september reiste paintballklubben til Gjøvik for å delta på årets siste turnering i Norsk X-ball serie (NXS) for i år. Det var til sammen 23 deltakere som var med, fordelt på seks lag – et i 1. divisjon, ett i 2. divisjon og fire i 3. divisjon. Alle lagene stiller under felles navn, «Sunndal Frost». Også familiemedlemmer ble med som heiagjeng.

Klubbens 1. og 2. divisjonslag har deltatt på flere turneringer denne sesongen, og spesielt 2. divisjonslaget har gjort det bra. Det fikk de da også et håndfast bevis på etter avsluttet turnering – de kom på 3. plass sammenlagt i sesongen og reiste hjem med en flott pokal, som for øvrig er klubbens først trofé. På laget under turneringen i Gjøvik var Steinar Aweis Bolme, Torben Oldervik Engtrø, Preben Gustavsen, Andreas Rønning og Even Killingberg.

3. divisjonslagene var stort sett nye medlemmer med lite eller ingen turneringserfaring fra før, men det kunne en ikke se ut fra innsatsen! Det mest erfarne laget – Sunndal Frost jr. – gjorde det best av lagene og fikk en super 3. plass i turneringen og bronsemedalje! Spillerne på dette laget var Erik Øyan, Sindre Ørsund Nielsen og Jan Halvor Gustavsen.

Sunndal Paintballklubb stilte også med et rent damelag i 3. divisjon – «Sunndal Frost Ladies» – de hevdet seg ikke i turneringen, men fikk mange tilbakemeldinger fra spillere og tilskuere om at de syntes dette var tøft gjort og at det viser at paintball ikke er bare for gutter/menn.

Sesongen 2017 har vært en fin sesong for Sunndal Paintballklubb, opplyser klubben. Medlemstallet øker og det er et trivelig og inkluderende miljø. Å delta på turneringer bidrar også til å øke samholdet i klubben, i tillegg til at det hentes erfaringer som tas med i treningsopplegget til neste sesong.