Vil starte badmintonklubb

Germain Schmid er klar i sin tale, men understreker også at han er helt avhengig av interesserte ansvarspersoner som kan dra det hele i gang og få klubben til å fungere.

Ildsjela, som egentlig er franskmann, har spilt badminton på godt aktivt nivå, men ser for seg at miljøet må bygges helt fra grunnplan både sportslig og organisasjonsmessig. Badminton, som idrett, har som kjent ligget nede ganske mange år her på stedet. Likevel burde de som var mer eller mindre aktive spillere i regi bedriftsidrettslaget ved Hydro Sunndal, slett ikke være for gamle for et comeback med badmintonrackerten.

Schmid arrangerte en samling i sportshallen i vår for å lodde stemninga. Da møtte en god del interesserte fram. Når han nå i høst annonserer tilbudet om å spille mandag kveld og lørdag formiddag, er det også en del som møter opp. Senest mandag var et tosifret antall i full aktivitet i sportshallen. Fortsatt er det imidlertid litt for få personer som kan være med å ta ansvar, til at det er aktuelt å gå videre med tanke på å stifte klubb, men Schmid er innstilt på å la tilbudet gjelde fortsatt et par uker.

Så er det altså opp til de som kan tenke seg å gjøre comeback eller prøve badmintonsporten for første gang, å avgjøre om dette skal være et lokalt aktivitetstilbud. Germain Schmid låner gjerne ut det utstyret som trengs, om det skulle stå på det. Dessuten er han også mer enn villig til å gi instruksjon og gode råd dersom det er ønskelig.