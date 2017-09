Hjemmeseier mot Averøykameratene

Surnadals A-lag er sterke på hjemmebane, noe de fikk vist under kampen mot Averøykameratene lørdag ettermiddag. Det ble en jevn og spennende kamp, hvor ingen av lagene hadde tenkt å gi seg uten kamp.

Fire minutter inn i kampen har begge lag allerede fått hver sin målsjanse. Ingen går inn, men etter sju minutter kommer Helge Drøpping inn i feltet og header ballen i mål og sender Surnadal opp i ledelsen.

17 minutter inn i kampen dribler Averøykameratene seg noe lett gjennom forsvaret til Surnadal. Keeper Robin Tørset Brøske rekker akkurat ikke å avverge situasjonen, og ballen lobbes over han og i mål.

Etter reduseringen går ballen en del frem og tilbake mellom spillerne på Surnadal. Stein Todalshaug får så fart på seg, og løper halve banen med ballen. Han legger inn, men det holder bare nesten. AK header ballen bort, og det blir corner til Surnadal. Dette ender i et frispark til AK.

Det er høy temperatur ute på banen, og både dommer og linjedommere får høre både den ene og andre glosen fra spillerne. Midtbanespiller Hallvard Næss får en stor sjanse når han kommer alene med keeper, men blir avblåst i offside.

Etter spilte 37 minutter kommer SIL-kaptein Vegard Brøske og setter balen i mål, og sender laget opp i ledelsen. En etterlengtet scoring etter at laget har slitt noe med å få ballen frem.

Holder til seier

Etter pausen er SIL mye mer på, og skaper flere store sjanser. Averøykameratene får et mål annulert etter spilte 74 etter at dommer dømmer offside. Rett etter dette får AK et frispark, omtrent 20 meter fra mål. Publikum holder pusten, men puster lettet ut i det ballen fyker høyt over mål.

Lagene holder et høyt tempo helt til kampslutt, og Surnadal tar tilslutt seieren på hjemmebane med resultatet 2-1. Kaptein og målscorer Vegard Brøske smilte fra øre til øre, og var godt fornøyd med laget sitt.

- Det er selvsagt godt å vinne! Averøykameratene er et veldig godt lag, men vi står i mot og hele laget rydder godt unna.

Seieren kom ikke av seg selv, og han forteller at guttene har kjempet hardt for å kunne ta med seg de tre poengene.

- Vi spiller ikke på Syltøran uten at det blir krig, smiler Brøske.

Surnadal har nå fire kamper igjen denne sesongen, og ligger på fjerdeplass på tabellen.

- Det er ikke fin fotball lagene kjører denne kampen, men det vitkigste er selvsagt at vi tar med oss tre poeng, sier trener Knut Ola Høvik etter kampen.

Tøffe dueller

Da Surnadal traff Averøykameratene sist ble det et knusende tap med resultatet 4-1 på bortebane. Seieren i dag smakte dermed naturligvis ekstra godt.

- Planen var å låse høyresiden deres, men de har forandrett spillestil siden sist. De slo mye langt i dag, så vi fikk egentlig ikke brukt det vi lærte om dem sist, smiler Høvik.

Mange tøffe dueller og høy temperatur var det mye av denne kampen, men det skulle bare mangle, mener Høvik.

- Det er jo seniorfotball vi spiller, så såppas temperatur må det være, smiler han.

Helge Krangnes Drøpping ble kåret til dagens SIL-gutt.

Hele tabellen finner du ved å klikke her.