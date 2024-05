JazzåTeatret Produksjon er på utkikk etter personer som kan bidra i forestillingen Lady Arbuthnott - Frua på Elverhøy.

Audition fredag 10.mai på Sunndal ungdomsskole.

– Vi oppfordrer alle som kjenner de er litt nysgjerrige og interesserte om å ta turen. Selve auditionen er for de som ønsker å delta på scenen, men også for de som ønsker å bidra på annet vis, sier produsent Jo Inge Nes.

Audition består av en prat - et første møte for å bli kjent og for at man skal kunne danne seg et inntrykk av hverandre. Det er fint om man kan forberede en liten sang.

Vi ønsker at det skal være lav terskel! Dette blir et hyggelig og uformelt møte – uten grunn til høye skuldre eller nerver.

Det er behov for alle slags typer mennesker, særlig voksne, og atletiske/spenstige gutter og menn. Vi ser også etter «kjøpmann» og «kjøpmannsfrue».