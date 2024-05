Eide og Omegn 2 knuste Øksendal

Ruben Gundersen Visnes viste scoringsform da Eide og Omegn 2 seiret 9-1 over Øksendal i 6. divisjon, Nordmøre og Romsdal - Avdeling 2 i fotball for menn mandag. Øksendal har tapt sine to første kamper.