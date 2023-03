Fremtidens tilbud ved Surnadal vidaregåande skole

Arbeidet med å vedta neste års skoletilbud for fylkets videregående skoler er i gang. Lektorlaget ved Surnadal vidaregåande skole ser konturene av en utvikling som ikke er forenelig med et godt tilbud for våre elever, og vi ønsker å understreke at et bredt og godt fagtilbud ved Surnadal videregående skole også er viktig i årene som kommer.