Innvending mot en eventuell nedleggelse av Gjøra barnehage:

Administrasjonen i Sunndal kommune har nå hentet frem igjen vedtaket som ble gjort i barnehage- og skolestruktursaken for et par år siden. Vi i FAU på Gjøra oppvekstsenter og på vegne av foreldregruppa vil vi protestere sterkt på en eventuell nedleggelse av barnehagen.

På Gjøra oppvekstsenter varierer barneantallet. De to siste årene har det ikke blitt født noen barn, men tilflyttingen av unge familier med og uten barn har desto vært høy. I fjellgardene har det ikke vært så mange barn som nå på over 60 år!

Det står heller ingen ledige bolighus i kretsen til salgs. De eiendommene som har vært til salgs har blitt kjøpt av unge mennesker som ønsker å slå seg til ro her.

Kommunen har startet med å gjøre i stand boligtomter på Gjørasmoen som vil legge til rette for at flere barnefamilier kan bosette seg her. Blir barnehagen lagt ned vil det ikke være attraktivt for barnefamilier og yngre å flytte til Gjøra, siden nærhet til barnehage og skole er svært viktig. Kommunen jobber med å gjøre det attraktivt for ungdom å flytte hjem til Sunndal etter endt utdanning.

Oppvekstsenteret må bestå for at dette skal gjelde for Gjøra. I Sunndal kommune er det ifølge SSB 24 unger på venteliste på barnehageplass. Kunne noen av disse barna fått plass på Gjøra? Gjøra ligger midt mellom Sunndalsøra og Oppdal. Foreldre til barn i barnehagen jobber derfor ikke bare på Sunndalsøra, men også på Oppdal.

Ved en eventuell nedleggelse av barnehagen vil det i tilfeller være mest praktisk å flytte barna til barnehage i Oppdal kommune istedenfor å kjøre ned til Holssand for så å kjøre på jobb på Oppdal.

Fra Tøftvangen til Holssand er det 42km. Ca. 45 minutter i ren kjøring. Skal man kjøre barn fra fjellgardane og ned til barnehage på Holssand før jobb på Gjøra eller Oppdal må man vekke barna i 5-6 tiden for å rekke å kjøre ned og opp før jobb kl. 8.00. Når man da slutter på jobb kl. 16.00 rekker man ikke ned for å hente barna før maks oppholdstid i barnehagen.

En nedleggelse av barnehagen hadde selvsagt vært en stor ulempe for foreldre med tanke på utgifter til drivstoff og mye tapt tid, men taperne er barna. Blir barnehagen på Gjøra nedlagt vil det i praksis ikke være et barnehagetilbud for barn i fjellgardene, da påkjenningen for barna vil være alt for stor for små barn med en så lang og strevsom dag med mye kjøring.

Vi i FAU på Gjøra oppvekstsenter ber om at kommunen ser vår side av saken og velger å fortsette driften av hele oppvekstsenteret og at vi slipper å måtte kjempe for barnehage og skole hvert andre år.

FAU ved Gjøra oppvekstsenter