Reduserte ferjeturer ødelegger for både næringsliv og pendlere

Her ser vi et krumspring fra regjeringen igjen. Redusere ferjetilbudet i Møre og Romsdal med 14 mill. Dette vil ødelegge for alle reisende som er avhengig av ferje. Transportnæringen, næringslivet og pendlerne? Hva med nødvendige reiser som ambulanse?