Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse i Sunndal mener det er veldig beklagelig at togbussen mellom Sunndalsøra og Oppdal skal avvikles. Dette kan gi store utfordringer med å komme seg til og fra avtaler f.eks. helsetjenester og spesialisthelsetjenester i og utenfor kommunen, delta i aktiviteter og arrangementer for liten og stor. Dette rammer så mange. Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til frihet og ikke minst respekt for sine fysiske og psykiske integritet på lik linje med alle andre. Når togbussen blir borte, vanskeliggjør det å komme seg sørover og nordover, og hjem til Sunndal for de som studerer og jobber utenfor kommunen. En kan jo føle seg ekskludert av det «gode samfunnet» som skal ivareta alle. Er dette lov ? Det må være andre muligheter for å ivareta den direkte bussforbindelsen mellom Sunndal og Oppdal, kanskje samarbeid med Trøndelag ?

På vegne av rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse i Sunndal

Lill- Elin Vangen