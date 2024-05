Gratulerer med den gjeve prisen! (Eg hadde forresten rekna med at de skulle få den i fjor!). Det er tydelegvis gjort ein kjempejobb med å profesjonalisere alle deler i bedrifta frå marknadsføring/sal, innkjøp, produksjon, leveranse, igangkøyring, service og ikkje minst vidareutvikling av teknologien!

Bedrifta og suksessen har sin spesielle bakgrunn som burde vere kjend for alle, ikkje minst lokalt. Då synes eg ikkje det er godt nok å seie at bedrifta er ein spin-off frå moderselskapet Norsk Hydro ASA! (holdingselskapet?) Ein bør kjenne sine røter betre enn det.

Sjølv etter 26 år som pensjonist føler eg ansvar for dette og alle dei som skapte det kreative miljøet som gjore det muleg å utvikle heile teknologipakken som Hycast er bygt opp på og ikkje minst at dei i hektiske tider fekk den innført i full drift!

F-Su, som er/var eit forskings og utviklingssenter, hadde stor suksess med prosess og legerings utvikling. Vi meinte vi var verdsleiande innan vårt felt.(Dette på tross av at mange både i ÅSV og sentrale forskingssenter ikkje meinte dette var muleg ved eit avsidesliggande aluminiumsverk, og at Hydro seinare gjerne ville overføre det til Karmøy!)

Det fyrste suksessbeviset var nok då vi med ei prototyp av vår fyrste in-line renseeining konkurrerte ut den foretrekte eininga frå Union Carbide, som Årdal Verk (på trass) hadde kjøpt. Vi plasserte vår parallelt med den andre og køyrde paralelle forsøk over 3 månader på kvar og viste at vår var absolutt best. (Operatørane ville berre ha vår). Resultata la vi fram på verdas største Aluminium konferanse i USA (kanskje litt ufint gjort?)

F-Su kunne ikkje verte ein utstyrsleverandør. I eit par års diskuterte vi internt i F-Su kva vi skulle gjere; enten starte eiga bedrift og i tilfelle av kven, eller få ei ekstern bedrift til å overta?

Dette vart aktuelt igjen hausten 1989. I ei samtale med Hans Sjøthun, vart det klart for meg at Hydro ikkje kunne vere kjent for å ha ein forskingssjef som hadde sete i same stillinga i 25 år. Han spurte meg då om ikkje eg kunne ta på meg jobben og starte eit produksjonselskap? Eg hadde aldri tenkt på meg i den jobben, men sa «ja» på direkten, sjølv om dei einaste kvalifikasjonane eg hadde var markedskontakt og at eg var Sunnmøring! Han sa at det måtte verte eit as og med Hydro som majoritetseigar. Han ville nesten også forlange at dei som sto bak utviklinga måtte vise så stor interesse at dei vart med som aksjonærar. Vidare ville vi også ha med Sunndal kommune. Etableringskapitalen skulle vere 1 mill. kr.

Eg starta arbeidet 1. okt 1989 på dagen 25 år etter at eg starta i ÅSV.

Aksjonærane vart: Hydro Aluminium a.s 51%, Hydro Aluminium Vekst a.s 16%, Sunndal Kommune 11,5% og 21,5% på 13 enkeltpersonar. Av disse var 9 frå F-Su, prosessavdelinga (Ove Folland, Kjell Hafsås, Sverre Hanaset, Odd Arild Lange, Terje Pedersen, Jan Sivertsen, Torstein Sæther, Aksel Aarflot og Per Erik Aasen), 2 frå service avdelingar (Leif Hektoen og Sigurd Aaram) og 2 heit sentrale eksterne «konsulentar» Bjarne Heggset (design og konstruksjon) og Karl Venås, lektor ved HIT og »oppfinnar» med teoretisk og praktisk prosesskunnskap.

Hycast vart etablert 15. jan. 1990, og flytta etter kvart inn i den nye kommunale industribygget som var under bygging i Industrigata 25, med kontor og montasjehall.

Dei fyrste tilsette var Ingrid Bonde og Erling Myrbostad.

Med eit produkt verdsett til ca 2 mill. kr og med oppstartkostnader vart aksjekapitalen for liten og måttd doblast etter vel 1 år. Året etterpå ville Hydro kjøpe opp heile bedrifta og ga eit bod på 2x pålydande. Noko alle aksjonærane godtok (Kanskje den beste investeringa Sunndal kommune nokon gong har gjort?)

Hycast hadde altså berre eit produkt som vi kunne markedsføre og selje, in-line renseeininga. Dette syntes vi var rett policy. For dei resterande nyutvikla teknologiane var meir konkurransedrivande, og den fordelen meinte vi at Hydro sjølv skulle halde på. Desse var: Digelfluksing (fjerning av Na og kryolittrestar), den 30-tonns støypeovnen med sjølberande eldfast foring, det store Hot-Top PB støypeopplegget med hjelpeutstyr, det automatiserte styreopplegget for støypesenter, utstyret for automatisk ultralydkontroll av PB.

Med berre eit produkt vart det sjølvsagt vanskeleg å oppnå lønsam drift dei fyrste åra, spesielt då konjekturane svinga.

I Hycast starta fyrst blomstringa då det vart åpna for sal av heile teknologipakken! (Om denne policy endringa vart tatt på «rett» nivå i konsernet, kan ein lure på?)

Med dette bør røtene til Hycast vere fastlagde og om det skal formidlast vidare i framtida er svaret klart: Hycast er ein spin-off frå F-Su og folket i prosessgruppa.

Aksel Aarflot