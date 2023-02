Leib IT, la oss snakke om kryptomining

I mitt innlegg 25. januar kritiserer jeg kryptomining i en region som ifølge Statnett har "et effekt- og energiunderskudd og er avhengig av import fra omkringliggende områder", de advarer oss med at dette underskuddet vil øke og at det kan bli nødvendig å si nei til ny industri i årene framover.