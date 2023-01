Kryptomining, står bare og fyrer for kråka

Med økte strømpriser i Sør-Norge flytter utvinning av kryptovaluta seg nordover til Midt og Nord-Norge. Denne aktiviteten gjør ikke annet arbeid enn hva en student kunne gjøre på gutterommet for 10 år siden, men krever i dag energi på nivå med tungindustri, og fremstår derfor som unødvendig fyring for kråka. Det bør derfor tas politiske grep for å redusere den mest energikrevende formen for kryptomining.