Flere grønne arbeidsplasser og mer lokal verdiskaping

...har vært mine hovedmål de siste 27 årene. Siden jeg fikk ansvaret for å lede Pipelife Norge AS i 1995 har det vært klart for meg at samfunnsansvar og bærekraft er en forutsetning for å oppnå tillit, et omdømme som gjør at kunder vil handle og ansatte er stolte av jobben og arbeidsgiveren sin.