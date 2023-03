– Å underfinansiere skolene i eksportfylket Møre og Romsdal lover ikke godt for visjonene

Dagens regjering svekker kystfylkene og lokalt eierskap. Det kuttes så kraftig i fylket at det blir vanskelig å tilby kommuner og næringsliv tjenestene de etterspør. Resultatet er at vi ikke evner å skaffe nok fagarbeiderne, samt at veier stenges ved at fergeavganger kuttes.