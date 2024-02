Kristiansund åpner for å snu om Helseplattformen

Hovedutvalget for helse i Kristiansund ber om at bystyret samler seg og uttaler at de ønsker å utsette Helseplattformen til systemet fungerer bedre.

Det skriver nordmørsavisa Tidens Krav tirsdag.

Helseplattformen – som det har vært store problemer med på St. Olavs – skal etter plana innføres ved sjukehusa i fylket i april. Mange kommuner har allerede tatt i bruk tjenesten.

Ordfører Kjell Neergaard (Ap) sier til Tidens Krav at han ser fram til en debatt i bystyret. Helseplattformen står på sakslista for neste møte.

Før jul gikk ordførerne i Molde, Kristiansund og Ålesund ut sammen og uttrykte bekymring for en eventuell utsettelse av Helseplattformen.

Molde-ordfører Trygve Grydeland (H) har seinere snudd i saka. I forrige uke uttalte et samla Molde-kommunestyre at de ber Helse-Midt Norge utsette Helseplattformen.