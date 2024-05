Hubertine er glad i livets små gleder, og liker seg aller best ute i naturen. Foto: Mari Vattøy

Hubertine er ikke redd for nye utfordringer - like før hun fylte 60 år tok hun sitt andre fagbrev

Du kjenner kanskje best Hubertine Roebroek som den hyggelige og kunnskapsrike gartneren på Hageland i Surnadal. Men visste du at hun i mange år syklet på jobb hver eneste dag, at hun ikke har TV og at hun var den første jenta som fullførte skogbruksutdanning i Nederland?