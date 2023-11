Priskrig i matbutikkene før jul har vi ofte sett de siste årene. I år starter den ekstra tidlig, melder Nettavisen. I fjor var Kiwi først ute den 27. november, men nå skjer det én uke før, ifølge avisa.

Coop-kjeden Extra opplyser at de har satt ned prisen på julevarer som ribbe, julebrus, juleøl, sursild, lefser, mandelpoteter, sjokolade og julekaker den siste tiden.

Ifølge Nettavisen har kjeden siden i forrige uke satt ned 51 varer med 30 prosent, og i snitt er 128 julevarer satt ned med 23 prosent. Samtidig avviser Extra at de har jekket opp prisen på andre varer.

Kiwi sier at flere lavpriskjeder har satt ned priser på julevarer, og at Extra og deres eier Coop nå forsøker å ta æren for dette.

Coop opplyser Nettavisen om at de justerte flere hundre priser mandag, og at flere kutt kan komme i tiden fremover.

Professor ved NHH, Tor Wallin Andreassen mener det er flere grunner til at det blir priskrig fram mot jul.

– Dette skyldes jakten på markedsandeler, eller frykten for å tape, i en periode hvor kundene skal handle mye. I år er det også et islett av sosial samvittighet når husholdningene sliter, sier han til avisen.