Dette er vanskelig og ufattelig trist.

Tusen takk, Jan Ove, for at du var den beste kollega noen kunne tenke seg.

Du var alltid blid og imøtekommende. Din ekte og ujålete måte å møte andre mennesker på, var unik.

Du var samvittighetsfull og alltid et ja-menneske. Manglet det noen til å komme ekstra tidlig på vakt en dag, var det deg Jan Ove som stilte opp.

Vi så hvordan du taklet og behandlet pasientene på din rause og gode måte.

Du hadde evnen til å se hver enkelt, og hadde alltid et smil på lur.

Du hadde også evnen til å glede andre mennesker, og du hadde alltid evnen til å snu det negative til noe positivt med ei god historie, eller en slående god kommentar.

Når du kom på vakt, hadde vi gode døgn i vente.

Jan Ove, du lærte oss mange ting.

Du hadde stor livsglede, og kunne glede deg i hverdagen over de enkle ting, og du hadde en egen evne til å omgås alle slags mennesker.

Siden du var den av oss med lengst erfaring i ambulansefaget, var du et leksikon som alltid hadde en løsning på saker og ting.

-Tenk å ha fri tilgang på en slik kunnskapsbank som du var; det er ikke alle forunt.

Du ble en ekte golf-entusiast i voksen alder, og da du gikk av vakt, hørte vi deg mange ganger si: "Nå skal det blir godt å komme til Mo og få slå noen slag".

Vi vet at du hadde mange gode venner i livet ditt, oppmøtet i kirka bekreftet dette, familien sto øverst.

Anne Kristine, Inge og Monika med familier. Døra di sto alltid åpen. Du var den trygge, rause som alltid ga av deg sjøl.

Det var ikke få ganger vi kollegene var med deg til onkel Sigvart for å reparere vaskemaskina, til mor Erna for å restarte telefonen eller på tilsyn til tante Gerda. Du hadde genuin omtanke for de i rundt deg.

Vi er evig takknemlige for at vi fikk ha Jan Ove som kollega og venn.

Du har sogar ett rom oppkalt etter deg på ambulansestasjonen.

Vi vil minnes deg som det flotte og glade mennesket du var.

Vi lyser fred over minnet ditt.

Kolleger ved Ambulansetjenesten i Surnadal.