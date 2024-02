Fredag publiserte Mediebedriftenes Landsforening (MBL) dekningstallene for fjerde kvartal i 2023, og for Drivas del ga tallene grunn til å feire.

Fra å ha en daglig digital dekning på 4 365 fjerde kvartal i 2022, var tilsvarende tall for fjerde kvartal i 2023 hele 6 225.

– Sammenlignet med fjerde kvartal 2022, øker Driva den digitale dekningen med 43 prosent i fjerde kvartal av 2023, sier Bente Håvimb i MBL.

Til sammenligning øker lokalavisene på landsbasis med 3 prosent.

– Lokalavisene viderefører den positive digitale trenden vi så i tredje kvartal av fjoråret, og Driva kan vise til en sterkere digital vekst enn det vi ser for lokalavisene samlet, sier Håvimb.

Hun legger til:

– Med en økning på 1873 digitale lesere i perioden er Driva blant de 10 avisene med størst prosentvis framgang, nærmere bestemt nummer 9.

Redaktør Tommy Fossum er naturlig nok svært godt fornøyd med lokalavisens utvikling.

– Utrolig artig at vi fortsetter veksten. Tallene viser at vi stadig får flere lesere, at leserne finner mye godt lesestoff og at vi er relevant for flere i vår region. Nå gleder vi oss til opplagstallene som kommer i starten av mars, sier han.

Fossum er ikke overrasket over tallene.

– Vi følger utviklingen hver dag, og ser at vi gjør det knallbra. Men det er selvsagt hyggelig å få det bekreftet, og 43 prosent sier alt! Ellevilt bra, rett og slett. Vi satser på å være gode digitalt, og dette er beviset, sier han.

Og mens landets papiraviser totalt sett går tilbake med 13 prosent fra 2022 til 2023, har Driva mindre tilbakegang på papir enn markedet ellers. Drivas papirutgave har gått tilbake med bare 4 prosent det siste året.

Samlet gir dette Driva en vekst på 2 prosent.

– Vi legger mye prestisje i å lage gode papiraviser, og har alltid en tanke bak produktet. Det tror jeg er hovedgrunnen til at vi fortsatt står sterkt i et marked som stadig går nedover. Så lenge papiravisen er lønnsom for oss, fortsetter vi slik som i dag, sier Fossum.

– Nå blir det kakefest i redaksjonen?

– Om det blir! Vi skal feire som det ljomer etter så fort gjengen er samlet, smiler redaktøren.

Digital dekning for lokalavisene i vårt distrikt: