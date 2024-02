Det er spådd at uværet «Ingunn» skal gi seg i løpet av første halvdel av torsdag.

Vinden fra «Ingunn» overlapper med et farevarsel for snø, som Meteorologisk institutt har sendt ut for Møre og Romsdal og Trøndelag.

Varselet er på gult nivå og gjelder fra torsdag klokka 01 til fredag klokka 04. Det kan komme mellom 5 og 25 cm. snø i løpet av 24 timer, skriver instituttet.

Fra fredag klokka 10 til lørdag klokka 12 er det fare for jord-, sørpe- og flomskred i deler av Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag. Også dette varselet er på gult nivå.

«Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mindre enn 50 cm snø», skriver instituttet.

Det er i tillegg allerede varslet betydelig snøskredfare, på oransje nivå, i Romsdal fra natt til onsdag. Midnatt natt til fredag økes faregraden til nivå fire av fem.