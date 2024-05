Fiske Kvande ble matchvinner da Surnadal nylig tok sin første seier i Norsk Tipping-ligaen, og står med fire mål på sju kamper så langt. Her får du høre Viljars tanker om blant annet seriestarten, nivået i NT-ligaen og helgas oppgjør mot Tiller. I tillegg tar han Opp med pratens lyttere gjennom hvordan det opplevdes å kjempe med Træff 2 om seriegullet i 2023, om bortekampen mot Malmefjorden, der Surnadal kastet vekk avdelingsmesterskapet - og hvordan det føltes da Surnadal likevel fikk sjansen i opprykkskvaliken.

Kvande snakker også om at laget nå har fått blod på tann etter seieren over Stabæk 2, og at han de siste kampene har blitt omskolert fra indreløper til spiss:

– Det har fungert godt til nå, og det er en mulighet jeg er glad for å ta. Og det ligger an til at jeg fortsetter der, smiler han, og forteller at det er bare back, keeper og spiss han ikke har spilt før.

– Jeg har aldri vært spiss før, men føler jeg har funnet meg godt til rette. Nå er det vel én NM-kamp og tre seriekamper jeg har spilt der, og jeg føler jeg lærer noe nytt i hver kamp - og blir bare bedre og bedre på topp, sier Surnadals toppscorer i podkastepisoden.

I tillegg får du høre om de øvrige lagene i Norsk Tipping-ligaen, om både 4. divisjon, 5. divisjon og 7erserien for menn, samt 2. divisjon og 3. divisjon kvinner.

Vi står i startgropa av årets 6. divisjonssesong. I den anledning har Øystein Hjelle Bondhus tatt en prat med Batnfjords spillende assisterende lagleder og SoMe-guru, Ruben Ulset.

Torsdag spiller Batnfjord borte mot Grøa i det som er sunndalingenes første hjemmekamp på rundt 25 år.

– Der blir det krig, ler han, og fortsetter:

– Der tror jeg vi må være på vårt absolutt beste for å få med oss noe. Jeg holder Grøa som klare favoritter, de har nok alt å tape.

Hør Ulset snakke om blant annet Batnfjords ambisjoner, attraksjonen Martin Indergård, om viktigheten av sosiale medier for å skape engasjement og om det han tror blir et kappløp mellom to lag fra Driva-distriktet om avdelingsseieren.

Alt dette og mer i ukens Opp med praten!