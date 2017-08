Rindal vant lokaloppgjøret

Lokaloppgjøret på Ekebergsletta endte til slutt med seier for Rindal G16.

Rindalstrener Morten Møller var veldig fornøyd.

- Seieren var veldig god! En utrolig god følelse da vi endelig fikk målet. Kampen var forholdsvis jevn, og jeg syns Sunndal hadde den største sjansen i ordinær spilletid, sier Møller.

Det var Edvard Bolme Fjerstad som sikret det såkalte "golden goal" i ekstraomgangene.

Sunndalstrener Ola Sveen sier seg enig med Møller med tanke på Sunndals sjanser denne kampen. Han forteller også at det ikke var noen stor kamp for noen av lagene, og at det ble mye dueller og lite spill.

- Jeg syns Sunndal hadde de største sjansene, men spillemessig tok Rindal over etter pausen. Dessverre blir det slik når vi ikke setter sjansene våre, sier han.

Rindal spiller ny kamp i dag klokken 14:00 mot Vestsiden-Askøy IL i 1/32-finalen.

Driva kommer tilbake med mer.