En ny "Beatles-opplevelse"

Lørdag kveld var det duket for premiere da Sunndal Musikkforening, Halsakoret, sangkoret Tormod og flere gjester inviterte til Beatles-konsert på Sunndal Kulturhus.

"Du kan senke skuldrene. Nyte. Lytte. Og bli hensatt til en svunen tid.." sto det i programmet. En perfekt indroduksjon til det publikum fikk oppleve denne kvelden.

Den litt over en time lange konserten tok oss med på en reise gjennom kjente og kjære Beatlessanger, og noen mer ukjente verker. Flere av sangene hadde fått en ny drakt, og vi var innom både marsj og sambarytmer. Flere spreke arrangementer passet de gode, gamle sangene godt.

Kombinasjonen av to kor og et stort korps bidro til at det hele ble en kjempekonsert fra start til slutt. Solistene Øyvind Weiseth og John Rasmus Leinum satte virkelig prikken over i-en, og ga konserten det store, lille ekstra. Og om ikke det var nok, fikk de også plass til et helt barnekor og tre dyktige dansere fra kulturskolen.

Dirigent Sander van der Loo er initiativtakeren til konserten, og etter å ha planlagt konserten i ett og et halvt år, var han naturlig nok veldig fornøyd etter kveldens premiere.

- Veldig gøy. Vi har jobbet hardt, og vi har lagt vekk veldig mange sanger for å klare å holde konserten innen en tidsramme på en stor time. Det er veldig viktig for meg at publikum sitter igjen med en følelse at de gjerne ville ha hørt en eller to sanger til. Vi har vel alle vært på en julekonsert som har vart i en halvtime for mye, smiler han.

Konserten hadde fortjent fullt hus, men det var dessverre en del ledige seter i Hovshall denne kvelden. Van der Loo tar nå med seg korene, korpset, solistene, danserne og barnekoret videre på en mini-turne. 28 oktober inntar de Halsahallen, før de avslutter med en konsert i Surnadal kulturhus 29. oktober.

