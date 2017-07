Savnet kvinne kommet til rette

Omtrent klokken 03:45 i natt fikk politiet i Sør-Trøndelag en melding om at en ung kvinne på 19 år fra Nordmøre skal være savnet i Trondheim.

Kvinnen som ble meldt savnet har nå kommet til rette. Politiet fikk meldingen omtrent klokken 17:30, etter at kvinnen har vært meldt savnet i over sju timer.

- Hun har kommet til rette her i Trondheim sentrum. Nå blir hun tatt hånd om av politiet, sier operasjonsleder Ann Kristin Øye, og legger til at det er for tidlig å kommentere noe om selve hendelsen.

Kvinnen var sammen med en vennegjeng på bytur i Trondheim. Hun ble sist sett ved Burger King i Olav Tryggvasonsgate rundt 03:00, før vennene meldte henne savnet til politiet ca 03:45.