Får støtte fra Kulturrådet

Kulturrådet har fordelt til sammen 57,3 millioner kroner til 111 musikkfestivaler for 2017.

93 festivaler har fått støtte fra festivalordningen. I tillegg har 18 festivaler fått støtte fra musikkarrangørordningen.

Blant mottakerne er Vårsøghelga i Surnadal, som har fått 110.000 kroner, og Nesset Musikkfest, som har fått 60.000 kroner i arrangørstøtte.

- Vi er godt fornøyd med bredden og mangfoldet i årets festivaltildelinger. Kulturrådet ønsker å sikre et godt festivaltilbud over hele landet, og ønsker at alle sjangere og musikkformer skal nå et nytt og bredere publikum. I årets tildeling har fagutvalget prioritert festivaler av særlig nasjonal, regional og sjangermessig betydning og har vært opptatt av å harmonisere tilskuddsnivået for sammenlignbare festivaler, sier leder for musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte Jan Ole Otnæs i en pressemelding.

Utvalget har også prioritert å gi støtte til nye, spennende initiativ, og har derfor valgt å gi arrangørtilskudd til flere mindre festivaler. Det er i den forbindelse også gitt to millioner kroner til 18 festivaler fra støtteordningen for musikkarrangører.

Utvalget har i denne runden hatt et kritisk blikk på festivalenes muligheter for egeninntjening, for i enda større grad å kunne legge til rette for et mangfold av uttrykk og musikkformer.

- Kulturrådet skal gi festivaler mulighet til å lage et kunstnerisk godt program, men det gis ikke støtte til festivaler som tar ut utbytte, eller har god nok inntjening uten støtte, og det har vi hatt ekstra oppmerksomhet om i år. Når Kulturrådet nå har overtatt ansvaret for søknader fra de tidligere knutepunktfestivalene, vil det være viktigere enn noen gang å sikre en god helhetlig fordeling. På samme tid skal både forutsigbarhet og muligheter for fleksibilitet og dynamikk opprettholdes i ordningen, sier Otnæs.