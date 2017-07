Øyvind Weiseth har gjennomført sine studier ved LIPA (Liverpool Institute of Performing Arts), og vender nå nesen heimover mot Halsa.

I den forbindelse har han invitert med seg artistvenner for å holde en heimkomstkonsert i Halsahallen fredag 11. august der han sjøl stiller med band.

Øyvind omtales som norsk vokalist og låtskriver som skriver solnedgangspop både på norsk og engelsk, og som har vært spilt en god del på NRK P1 Møre og Romsdal de seinere åra. I 2017 kom utgivelsen "Inside Our Minds". Musikkvideo fra YouTube kan du se her!

Øyvind har for øvrig varslet at han vil skrive mer på dialekt framover, og at hans neste utgivelse vil bli framført på kav halsalending.

En annen artist vi får møte i Halsahallen denne kvelden , er Camilla Sky - nå basert i England og student ved LIPA. Hun har gjort unna rundt 150 opptredener, men dette er en av meget få konserter hun har på heimebane denne sommeren.

Hun er kjent for sine vakre melodier og følsomme gitarspill og refereres til med Joni Mitchell, Aurora, Kate Bush og Susanne Sundfør med sin eteriske stil.

I 2017 er hun aktuell med en coverversjon av Echo and the Bunnymen's "The Killing Moon" sammen med produsent ved Øra Studio, Jostein Ansnes.

Link til Spotify ligger her.

For å gjøre en helaftens konsert komplett , har Øyvind Weiseth også invitert rindalingen Jo Sverre Sande som har blitt spilt på NRK P1 både i Møre og Trøndelag og nasjonalt - han har vært gjest på Kveldsåpent flere ganger, og spilt med fullt band på God Morgen Norge på TV2.

Jo Sverre har slått skikkelig an siden han begynte å gi ut låter på rindalsdialekt og har fått hoper av fans både i Trondheim og andre steder i landet til å synge med på rindaling både på "Takka fer det oss ha fått" og "Ka om". Sistnevnte kom ut i år. Her ligger musikkvideo fra YouTube .