Leveringsfiasko

Avisenes lørdagsutgaver (papirutgaver) er et høgdepunkt for mange, for meg også. Vi er et «avishus» med abonnement lørdager på Aftenposten, Tidens Krav og Vårt Land og har levd godt med at Posten sto for leveringa ut oktober 2016 . Så fant samferdselsminister Solvik Olsen (Frp) ut at avisombæringa på lørdag skulle ut på anbud. Firmaet «Kvikkas» fikk oppgaven med å levere aviser lørdager fra og med 1.oktober 2016.

Sist uke hørte jeg på radio at Mediebedriftene var misfornøyd med «Kvikkas» sin distribusjon og at det var uakseptabel høg forekomst av feillevering, eller aviser som ikke ble levert i det hele tatt. Solvik Olsen svarte at det var en tvilsom påstand og ville derfor gjøre egne undersøkelser.

Her skal Solvik Olsen få del i mine erfaringer med «Kvikkas» fram til nyttår. Avisene var lovet levert innen kl. 17 lørdag ettermiddag.

5. november: Inger aviser levert

12. november: Ingen aviser levert så seint som kl. 23 lørdag kveld. Søndag kveld så jeg tilfeldig i postkassa og fant Aftenposten og Tidens Krav, men Vårt Land manglet.

19. november: Ingen aviser levert kl. 23 lørdag kveld. Søndag kveld var de der, Vårt Land også, men med feil adressat.

26. november: Avisene levert før kl. 17.00, men nå med en annen, feil adressat på Vårt Land.

3. desember: Avisene levert før kl. 17.00.

10. desember: Aftenposten og Tidens Krav levert. Vårt Land manglet.

17. desember: Avisene levert før kl. 17.00.

24. desember: Avisene levert før kl. 17.00.

31. desember: Ingen aviser levert.

Et raskt overslag viser aviser som er uteblitt, sein levering eller feil adressat 6 av 9 lørdager. Det vil si at det var feil i 2/3, eller 66% av leveringene.

Av totalt 27 aviser som skulle vært levert (3aviser x 9 leveringsdager) er 8 ikke levert i et hele tatt. Med andre ord er 30% av avisene forsvunnet, forduftet… Hvor er de blitt av? «Kvikkas» må jo ettersende ikke leverte aviser – i Posten!

Jeg antar at Samferdselsminister Solvik Olsen innser at dette er langt over streken for hva en abonnent kan godta.

Så, Samferdselsminister: Det er ingen skam å snu, glem prestisjen og gjeninnsett posten til å levere lørdagsavisene!

Ola Bræin