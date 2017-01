Hurra, jeg har fått DAB-radio...

Vi er i ferd med å legge bak oss nok en begivenhetsrik uke. I hovedstaden er den unike rettssaka mot polititoppen Eirik Jensen kommet godt i gang. Vi kommer garantert til å få høre mye rart fra rettssalen de kommende ukene og månedene. Jeg vet ikke hva jeg skal tro. Juryen må heldigvis forholde seg til det som kommer fram i retten. Dommen kommer ikke før til sommeren.

Åtte år med Obama i Det hvite hus er snart over. Tidligere i uka holdt den avtroppende presidenten sin avskjedstale. Det er lov å være spent på etterfølgeren. Her kan mye skje allerede i løpet av de første hundre dagene.

Når man først skal oppsummere uka må jeg også ta med det som har skjedd i eget mediehus. Vi har frisket opp papir-avisa, og har fått gode tilbakemeldinger på omleggingen. Dagens avis er den første fredagsavisa i ny drakt. Jeg håper du som leser er fornøyd. Dette skal bli veldig bra!

Det var egentlig omleggingen fra FM-nettet til DAB jeg hadde tenkt å bruke dagens spalteplass på. Som det første landet i verden har Norge startet nedstengningen av det analoge radionettet. Snart er det bare DAB+ som gjelder når man skal høre på radio. Jeg må innrømme at jeg ikke helt har hengt med i svingene når det gjelder DAB. Av reaksjonene på sosiale medier ser det ut til at jeg ikke er alene om det. – Vi snakker om tidenes beste radiotilbud, uttaler kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Han har sikkert rett i det, men av en eller annen grunn er vi mange som ikke har vært godt nok forberedt på omleggingen som nå kommer.

Jeg er trofast P1 og P2-lytter på pendlervegen til og fra jobb. Kloke hoder i familien min kom på at DAB-radio måtte bli julegaven til meg. Da får jeg i alle fall noe jeg trenger. Noen dager før jul fikk jeg DAB-adapteret ferdig montert i bilen. Kjempebra, og takk for det. Jeg ser at det ligger en liten utfordring – eller tilvenning i å bruke nyvinningen. Håndholdt mobilbruk er forbudt når man kjører bil. Jeg ser for meg at det å fikle og lete etter radiostasjoner kan være vel så trafikkfarlig.

DAB-signalene synes heller ikke å være de beste. Fram til mars, eller var det april, kommer radioen til å forbli stille når jeg kjører inn i Øksendalstunnelen. DAB-signalene virket heller ikke stabile på en tur til Molde. Det kunne nok ha skjedd langt verre ting på turen, men allikevel.

DAB er helt sikkert flotte greier, men nedstengingen av FM-nettet burde ikke ha startet før DAB-dekningen er på plass. For folk flest er overgangen også et økonomisk spørsmål. Bare rundt en tredel av bileierne har så langt anskaffet seg DAB-radio. Dette blir sikkert bra, men det hele har et snev av tvang over seg. Det er aldri spesielt populært.

God helg!